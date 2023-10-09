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В Татарстане проведут учебные военные сборы с участием школьников

Учащиеся старших классов и студенты училищ и колледжей должны будут пройти в Татарстане учебные военные сборы. Распоряжение об этом подписал глава правительства республики Алексей Песошин.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Цель сборов связана с совершенствованием подготовки татарстанцев к военной службе. Сами мероприятия будут проводиться в октябре 2023 года – июне 2024-го в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

Также в рамках сбора в апреле следующего года пройдут пятидневные сборы с десятиклассниками кадетских школ со стрельбами на базе казанского танкового училища.

"Ъ-Казань"

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