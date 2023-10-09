В Татарстане проведут учебные военные сборы с участием школьников
Учащиеся старших классов и студенты училищ и колледжей должны будут пройти в Татарстане учебные военные сборы. Распоряжение об этом подписал глава правительства республики Алексей Песошин.
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ
Цель сборов связана с совершенствованием подготовки татарстанцев к военной службе. Сами мероприятия будут проводиться в октябре 2023 года – июне 2024-го в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Также в рамках сбора в апреле следующего года пройдут пятидневные сборы с десятиклассниками кадетских школ со стрельбами на базе казанского танкового училища.