В Алтайском крае осудили банду мошенников по делу о хищении недвижимости

В Алтайском крае вынесли приговор 10 членам преступной группы по делу о махинациях с жильем. Ущерб от действий мошенников оценивается в 11 млн руб., сообщает СКР края.

С декабря 2019 по март 2021 года под руководством местного жителя преступники находили одиноких граждан, как правило, злоупотребляющих спиртным. Фигуранты втирались в доверие к пострадавшим путем материальной помощи и совместного времяпровождения, после чего они склоняли владельцев передать им недвижимость. Отмечается, что злоумышленники забирали паспорта у граждан для оформления доверенности на продажу квартир, также следователи доказали их причастность к лишению свободы одной из жертв.

Мошенники действовали на территории Бийска, Белокурихи и Барнаула. Всего от их действий пострадали 13 человек.

Организатору группы суд назначил 7 лет лишения свободы, остальным участникам – от 3 лет 6 месяцев до 6 лет колонии. Их признали виновным по ч.4 ст.159 УКРФ (хищение чужого имущества и приобретение права на чужое имущество путем обмана), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч.3 ст.127УК РФ (незаконное лишение свободы человека, совершенное организованной группой), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта).

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Александр Киселев