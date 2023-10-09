Бывший мэр Карабаша стал первым заместителем главы Миасса

В администрации Миасса представили первого заместителя главы города. Это бывший мэр Карабаша Олег Буданов, назначенный на должность 4 октября, сообщается в telegram-канале администрации Миасса.

Коллективу первого вице-мэра представили на аппаратном совещании 9 октября. В структуру управления администрации эту должность включили летом 2023 года. Первый замглавы будет курировать работу аппарата мэрии, управление архитектуры и градостроительства, также он будет отвечать за работу с территориальными отделами и реализацию механизма комплексного развития территорий.

Олегу Буданову 41 год. Он родился в Кыштыме, окончил Челябинский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». Работал оперуполномоченным в УМВД Миасса, затем в правовом управлении администрации города. В 2015-2022 годах был мэром Карабаша. После увольнения по собственному желанию в октябре прошлого года занял должность советника генерального директора АО «Автозавод „Урал“» (Миасс).

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