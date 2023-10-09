Глава СКР запросил доклад об этнической банде в Саратовской области

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием в Саратовской области с участием мигранта из Туркменистана, сообщил информационный центр федерального ведомства.

В некоем Telegram-канале рассказали о массовой драке, «которую спровоцировали представители этнической банды». Во время ЧП один из участников несколько раз ударил местного жителя ножом.

Следователи Саратовской области начали проверку по признакам халатности (ст. 293 УК РФ). Также СКР Саратовской области ходатайствует о передаче из ГУ МВД по региону дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 чт. 111 УК РФ).

И. о. главы саратовского СКР Дмитрий Костин представит доклад о ситуации генералу юстиции Бастрыкину.

Дарья Васенина

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