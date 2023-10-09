Сотрудница «Азота» удостоена министерской награды

Почетную грамоту Министерства промышленности и торговли РФ получила Татьяна Белкина, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции отделения по испарению и захолаживанию жидкого аммиака производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим».

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Татьяна Белкина работает на предприятии 22 года. Она участвовала в работах по переводу отделения по испарению и захолаживанию жидкого аммиака на автоматизированную систему управления технологическим процессом. Портрет Татьяны был занесен на Доску почета подразделения, а трудовой вклад отмечен Почетными грамотами филиала.

Сергей Ярмоловский, руководитель производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Внимательность и дисциплинированность, опыт работы в химическом производстве помогают Татьяне ориентироваться в сложных производственных ситуациях. Она всегда качественно и в срок выполняет поставленные производственные задачи, четко соблюдает требования Правил охраны труда и техники безопасности, обеспечивает стабильное снабжение сырьем цехов переработки и своевременную отгрузку продукции внешним потребителям. В процессе работы эффективно анализирует происходящие в технологическом процессе изменения и принимает решения, положительно влияющие на эффективность производства и качество продукта.

Ведомственные награды вручаются сотрудникам за достижение высоких производственных показателей, повышение эффективности производства и качества продукции. За 10 лет в филиале «Азот» награды Министерства промышленности и торговли РФ были вручены более 100 сотрудникам.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники