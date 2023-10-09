Глава СК потребовал доклад по делу о гибели сотрудника ФСИН в Верхнеуральске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу по факту смерти сотрудника ФСИН после драки с сослуживцем в Челябинской области. О ходе расследования ему доложит руководитель регионального управления СКР Петр Решетников. Об этом сообщают в Следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Реакция Александра Бастрыкина последовала после опубликованного к нему в соцсети видеообращения жительницы Верхнеуральска. Она рассказала, что ее муж, сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний, в феврале этого года погиб после драки на улице с сослуживцем из-за того, что последний повалил его на землю и не дал встать. В результате южноуралец погиб от переохлаждения. По этому факту было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, однако вдова считает произошедшее убийством.

«Женщина указывает на доказательства умышленных действий обвиняемого, направленных на убийство супруга, и не согласна с квалификацией преступления как причинение смерти по неосторожности»,— отмечают в Следственном комитете РФ.

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