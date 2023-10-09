«АльфаСтрахование» открыла новый офис в Новосибирске

Обновленное современное пространство для клиентов расположилось в бизнес-центре Vesper на Красном проспекте, недалеко от станции метро «Октябрьская».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АльфаСтрахования Фото: предоставлено пресс-службой АльфаСтрахования

Офис занимает два этажа. В нем два оборудованных клиентских зала — отдел продаж и отдел урегулирования убытков. Залы просторные, а сотрудники в них — компетентные. Это значит, что клиенты смогут решать свои страховые вопросы без очередей и быстро. В здании предусмотрена бесплатная парковка, а для маленьких посетителей — игровая зона.

Работу офис начал с большой пресс-конференции топ-менеджеров компании. Они рассказали о том, как страховой рынок вопреки неблагоприятным прогнозам справился с вызовами времени, и откровенно ответили на самые каверзные вопросы журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АльфаСтрахования Фото: предоставлено пресс-службой АльфаСтрахования

Как отметил генеральный директор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, несмотря на трудности, страховой рынок адаптировался к новым условиям. Наблюдается рост всех видов страхования: ОСАГО и каско, ипотечного страхования и страхования жизни, ДМС.

«Мы наблюдаем двузначный рост страхового рынка — по итогам полугодия на 30%. Это лучше, чем прогнозировали эксперты»,— говорит Владимир Скворцов.

Появились и тенденции, которых раньше не было. «Например, высокая конкуренция на рынке труда, меньшая миграция и конкуренция со стороны некоторых секторов промышленности приводят к тому, что работодатели стали чаще задумываться о так называемом социальном страховании для своих сотрудников. Это медицинское страхование, пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев, страхование жизни. Правильный соцпакет для наших клиентов из числа юрлиц — задача, которую мы активно решаем»,— пояснил Владимир Скворцов.

Еще одна тенденция — разворот на Восток. Это касается и новых логистических маршрутов, транспортного страхования, страхования грузов, морского страхования, инфраструктурных проектов.

«Безусловно, это касается и китайского автопрома. Доля китайских машин выросла во много раз, почти 40% составляет китайский автопром. Это важное изменение»,— считает гендиректор АО «АльфаСтрахование».

Влияет такое сегментирование и на ситуацию с ОСАГО и каско. Количество полисов растет, водить автомобилисты стараются аккуратнее, а машины страхуют даже сильно подержанные.

Остановились на пресс-конференции и на вопросах мошенничества в сфере страхования. Только в регионах Сибири и ДФО с начала года возбуждено 94 уголовных дела по факту мошенничества в автостраховании. В правоохранительные органы направлено 194 заявления.

Среди популярных схем — оформление полиса ОСАГО задним числом, автоподставы с дорогими или подержанными авто. В последнем случае мошенники пытаются зарабатывать и на выплатах при ДТП автомобилей с существенным пробегом, пользуясь экономической разницей в стоимости ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой АльфаСтрахования Фото: предоставлено пресс-службой АльфаСтрахования

«Порядка 35% водителей ездят без полисов ОСАГО. Если они попадают в ДТП, возникает дилемма у невиновного водителя — пытаться получать в гражданском порядке деньги, которые можно потратить на ремонт, с виновника или пытаться сделать так, чтобы он задним числом выписал полис, а ДТП было оформлено спустя два-три дня. Те, кто соглашаются на такие схемы, должны понимать, что являются соучастниками организованной группы по мошенничеству, которая в отношении страховой компании совершает преступление, со всеми вытекающими из этого последствиями»,— говорит Вадим Маслов, вице-президент, директор Сибирско-Дальневосточного регионального центра «АльфаСтрахование».

Доля выплат по страховому мошенничеству сейчас оценивается в 15–20% в общем объеме.

«Цены, которые мы имеем в нашем регионе на ОСАГО, могут быть снижены, если работа мошенников будет активно пресекаться. Здесь важна помощь журналистов, общественников, а самое главное — правоохранительных органов»,— говорит Вадим Маслов.

Остается компания и в числе лидеров по развитию цифровых сервисов. Доверие к ним существенно возросло, и теперь по клику в приложении можно урегулировать практически любой страховой случай. Тем не менее очный контакт с клиентами для компании по-прежнему важен. Этому принципу «АльфаСтрахование» следует неизменно.

«Рынок, рентабельность — за всем этим стоит наш клиент, и все наши усилия должны быть направлены на него. Все, чтобы удерживать клиентов в правильном ценовом диапазоне с правильным качеством. Это не иллюзия, а то, к чему мы стремимся»,— заключил Вадим Маслов.

АО «АльфасСрахование»