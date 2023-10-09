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Суд запретил использовать частный самолет Ан-28 в нижегородском аэроклубе

По требованию Нижегородской транспортной прокуратуры суд запретил использовать частный самолет Ан-28 в нижегородском аэроклубе ДОСААФ России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Установлено, что полеты с аэродрома клуба организовал житель Орловской области, однако у воздушного судна не было ни регистрации, ни сертификатов на эксплуатацию.

Кромский районный суд Орловской области запретил использовать самолет до устранения нарушений. Для возобновления полетов нужно получить сертификаты летной годности и эксплуатанта авиации общего назначения.

Елена Ковалева

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