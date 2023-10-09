Суд запретил использовать частный самолет Ан-28 в нижегородском аэроклубе
По требованию Нижегородской транспортной прокуратуры суд запретил использовать частный самолет Ан-28 в нижегородском аэроклубе ДОСААФ России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ
Установлено, что полеты с аэродрома клуба организовал житель Орловской области, однако у воздушного судна не было ни регистрации, ни сертификатов на эксплуатацию.
Кромский районный суд Орловской области запретил использовать самолет до устранения нарушений. Для возобновления полетов нужно получить сертификаты летной годности и эксплуатанта авиации общего назначения.