По требованию Нижегородской транспортной прокуратуры суд запретил использовать частный самолет Ан-28 в нижегородском аэроклубе ДОСААФ России. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ Фото: Марина Круглякова, Коммерсантъ

Установлено, что полеты с аэродрома клуба организовал житель Орловской области, однако у воздушного судна не было ни регистрации, ни сертификатов на эксплуатацию.

Кромский районный суд Орловской области запретил использовать самолет до устранения нарушений. Для возобновления полетов нужно получить сертификаты летной годности и эксплуатанта авиации общего назначения.

Елена Ковалева