Суд признал банкротом бакальский МУП «Теплосервис»

Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом и открыл конкурсное производство в отношении муниципального унитарного предприятия «Теплосервис» Бакальского городского округа сроком на шесть месяцев. Решение, принятое в конце прошлой недели, опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства назначено на 4 апреля 2024 года.

Дело о банкротстве бакальского муниципального предприятия, основным видом деятельности которого является «производство, передача и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха», рассматривается с февраля этого года по заявлению АО «Газпром газораспределение Челябинск». МУП задолжал за газ 17,7 млн руб. В мае суд удовлетворил заявление и ввел процедуру наблюдения в отношении должника. С того времени были удовлетворены требования восьми кредиторов на общую сумму более 60 млн руб. Среди них поставщики энергоресурсов – компании «НОВАТЭК», «Россети Урал», «Уралэнергосбыт», а также учредитель МУП– администрация Бакала и муниципальные предприятия «Водоканал» и «Водоканал-сервис».

«Из анализа финансово-хозяйственной деятельности должника, проведенного временным управляющим в ходе наблюдения, следует, что восстановление платежеспособности невозможно»,– говорится в материалах дела. Балансовая стоимость имущества предприятия на конце 2022 года составляла 34,79 млн руб. тыс., в том числе основные средства – 8,75 млн, дебиторская задолженность – 25,7 млн руб.

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