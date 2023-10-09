Пермскому резиденту «Сколково» грозит банкротство

Межрегиональная инспекция федеральной налоговой службы №21 по Пермскому краю обратилась в краевой арбитражный суд с заявлением о признании банкротом пермской IT-компании «DWave» (ООО «Диджитал вэйв»), резидента «Сколково». Как указано в картотеке суда, заявление поступило 5 октября.

Гендиректор компании Михаил Елин считает, что претензии ФНС связаны с кассовым разрывом. По словам господина Елина, компания не планирует заходить в процедуру банкротства и ведет переговоры о реструктуризации либо погашении долга. «Этой весной мы решили отказаться от привлечения инвестиций на невыгодных условиях, исходя из неблагоприятной конъюнктуры венчурного рынка; не стали делать down-round, тем самым сохранив капитал наших инвесторов. Развиваться за счет выручки от продаж было хорошей идеей, учитывая, что в мае 2023 года мы выиграли тендер на поставку ИТ-решения для крупной химической компании, но контракт заключили только в августе. Деньги по нему еще не получили, поэтому образовался кассовый разрыв. Мы вели переговоры с ФНС о реструктуризации задолженности. Это абсолютно рабочая ситуация, банкротиться и закрываться не будем»,— прокомментировал ситуацию директор «DWave».

It-компания «DWave» образована в 2021 году. Самый известный продукт IT-стартапа — высокоточная система мониторинга сыпучих материалов в режиме реального времени. Она основана на технологиях машинного зрения и нейронно-экспертной сети. Компания признана лучшим проектом НТИ в Пермском крае 2021 года. Тогда же она выиграла грант от Фонда содействия инновациям и победила в Акселераторе РЖД. В 2023 году компания взяла Гран-при Startup Tour Пермь и провела успешные опытно-промышленные испытания своей системы на Качканарском горно-обогатительном комбинате. В планах «DWave» — выход на рынки Саудовской Аравии, Омана и Турции.