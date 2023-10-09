Новосибирская область снизила свои позиции в рейтинге благополучия населения

Новосибирская область опустилась на одну строчку в рейтинге благосостояния населения по итогам 2022 года, сообщает в своем исследовании РИА «Новости». Регион занял 32-ое место.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Среди регионов Сибири Красноярский край расположился на самом высоком месте – 28 строчка рейтинга, годом ранее – 35-ое место. Далее идет Кемеровская область на 39-ом месте, которая годом ранее находилась на 34-ом месте. Иркутская и Томская области расположились на 47-ом и 48-ом месте соответственно, в 2021 году Иркутская область заняла 51-ое место, Томская область – 46-ое.

Омская область поднялась в рейтинге на восемь пунктов в сравнении с прошлым годом и заняла 50-ое место. Алтайский край - 75-ое место (ранее 73-ее) и Республика Алтай - 82-ое место (ранее 81-ое). Республика Хакасия - 72-ое место (ранее 67-ое) и Республика Тыва - 82 место (ранее 84-ое).

Лидерами рейтинга по итогам 2022 года стали Магаданская область, Ямало-Ненецкий (ЯНАО) и Ненецкий автономные округа. При этом ЯНАО стал абсолютным лидером, став единственным регионом, который набрал 100 баллов, также как и в прошлом году.

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Александр Киселев