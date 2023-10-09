На Кубани объем безналичных операций по оплате товаров и услуг вырос на 20%

Жители и гости Краснодарского края в первом полугодии текущего года совершили более 819 млн банковских операций по безналичной оплате товаров и услуг, объем таких операций превысил 667 млрд руб., сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. Показатели нынешнего года на 20% больше прошлогодних по объему и на 16% – по количеству операций, уточнили в пресс-службе ведомства.

В Краснодарском крае активно развивается инфраструктура, позволяющая расширять применение безналичных расчетов. В регионе работает почти 215 тыс. банкоматов и электронных терминалов, что почти на 8% больше, чем в аналогичный период 2022 года. Почти весь общественный транспорт региона оснащен терминалами для оплаты картами. В торговых и сервисных точках края действуют около 58 тыс. устройств, позволяющих расплатиться по QR-коду, в том числе с помощью Системы быстрых платежей (СБП).

По данным социологического опроса ЦБ, основная часть держателей карт снимает наличные средства со счета только на тот случай, если безналичная оплата по каким-то причинам будет недоступна, пояснили в Южном ГУ Банка России.

Анна Перова, Краснодар