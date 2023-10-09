Предприятиям туротрасли Крыма начали выплачивать субсидии

В Крыму предпринимателям и предприятиям туристической отрасли начали предоставлять выплаты для сохранения трудовых коллективов и обеспечения жизнеспособности организаций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Средства будут выплачиваться из расчета четырех МРОТ на каждого сотрудника. Для получения выплат предприятия должны соблюсти условие — сохранить не менее 80% среднесписочной численности персонала в текущем году по отношению к прошлому.

На предоставление субсидий, как уточнил глава полуострова, Правительство РФ выделило 2,2 млрд руб. из резервного фонда. Господин Аксенов выразил Правительству и президенту благодарность за поддержку.

Выплаты МРОТ были самой запрашиваемой мерой поддержки бизнеса. Их предоставление, как отметил Сергей Аксенов, стало возможными благодаря совместной работе федерального и республиканского правительств. Сейчас власти занимаются проработкой и согласованием других мер поддержки.

Вячеслав Рыжков

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