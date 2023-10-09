«Россети Тюмень» отмечены международной наградой в сфере развития Арктики

Компания «Россети Тюмень» стала лауреатом первой премии «Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа». Победителей наградили в рамках международной конференции и выставки RAO/CIS Offshore 2023 в Санкт-Петербурге.



Согласно статистике, в ЯНАО более 98 % выпускников 11-х классов покидают регион, чтобы получить профессиональное образование. Так происходит из-за недостатка бюджетных мест в вузах и ограниченного выбора направлений для обучения.

Специалист «Россети Тюмень» Ирина Суханова в научной работе «Развитие человеческого капитала Арктики и континентального шельфа посредством построения системы процессоориентированных учебных центров, основанных на внедрении эффективных подходов Аgile-методологии» представила новую систему целевого обучения. В основе ее подхода — создание образовательных центров, ориентированных на потребности производственных предприятий региона.

В Аgile-методологии подготовку работников проводят в сжатые сроки с привлечением практиков и детальным погружением в специфику профессии. По мнению автора работы, такая схема позволит компаниям сократить время поиска высококвалифицированных специалистов, исключит подготовку невостребованных работников и поможет трудоустроить до 100 % выпускников учебных заведений.

Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, проводится ежегодно с 2014 года при поддержке Правительства Российской Федерации. Всего в 2023 году на конкурс от 32 организаций было представлено 43 работы, рассматривающие широкий спектр научно-технических и производственных задач.