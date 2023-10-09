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обновлено 12:57

Число пришвартовавшихся в Сарапуле теплоходов выросло на 63,5% в 2023 году

В Сарапуле в период действия речной навигации, который продлился со 2 мая по 7 октября, приняли 157 круизных теплоходов. Это на 63,5% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Благодаря речным круизам в Сарапул прибыло порядка 30 тыс. туристов.

Отмечается, что в 2021 году в Сарапуле пришвартовались 13 речных судов, в 2022 году — 96.

Как отметила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш, в общем турпотоке в Сарапуле в 2023 году каждый третий путешественник прибывает по реке. Речных туристов встречают современный причал, обновленная набережная и благоустроенная площадь, а экскурсоводы организуют насыщенную программу.

«В 2024 году мы ждем не только большего количества швартовок больших круизных теплоходов, но и запуска регулярного сообщения между Удмуртией и Татарстаном на скоростных "Метеорах", что, без сомнения, увеличит поток речных туристов в нашу республику»,— рассказала госпожа Бадаш.

Фотогалерея

Как «Метеор» пролетел по Каме

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23 сентября из Елабуги в Сарапул отправилось скоростное судно «Метеор»

23 сентября из Елабуги в Сарапул отправилось скоростное судно «Метеор»

Фото: Татьяна Колегова

Время в пути составило около трех часов

Время в пути составило около трех часов

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе проехали представители власти Татарстана, а также журналисты и туроператоры

На тестовом рейсе проехали представители власти Татарстана, а также журналисты и туроператоры

Фото: Татьяна Колегова

Регулярные рейсы на «Метеоре» запустят в 2024 году. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров

Регулярные рейсы на «Метеоре» запустят в 2024 году. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров

Фото: Татьяна Колегова

Делегацию на тестовом рейсе сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов

Делегацию на тестовом рейсе сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов

Фото: Татьяна Колегова

«Метеор» производят в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности

«Метеор» производят в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности

Фото: Татьяна Колегова

Внутри увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка

Внутри увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка

Фото: Татьяна Колегова

Скорость судна — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч

Скорость судна — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе также присутствовал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов (справа). В Сарапуле гостей встречала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш (слева)

На тестовом рейсе также присутствовал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов (справа). В Сарапуле гостей встречала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш (слева)

Фото: Юлия Бадаш, vk.com

В Сарапуле делегацию встретил глава города Виктор Шестаков

В Сарапуле делегацию встретил глава города Виктор Шестаков

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Для журналистов и туроператоров был организован туристический маршрут по достопримечательностям Сарапула

Для журналистов и туроператоров был организован туристический маршрут по достопримечательностям Сарапула

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Купеческий город показали также и сопровождающим из Татарстана

Купеческий город показали также и сопровождающим из Татарстана

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В Сарапуле тестовый рейс встретили театрализованным шоу

В Сарапуле тестовый рейс встретили театрализованным шоу

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Юлия Бадаш сказала, что «Метеор» даст новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами

Юлия Бадаш сказала, что «Метеор» даст новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

По словам госпожи Бадаш, задача сегодняшнего дня — встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать туристический продукт, который в следующем году будет выпущен

По словам госпожи Бадаш, задача сегодняшнего дня — встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать туристический продукт, который в следующем году будет выпущен

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

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23 сентября из Елабуги в Сарапул отправилось скоростное судно «Метеор»

Фото: Татьяна Колегова

Время в пути составило около трех часов

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе проехали представители власти Татарстана, а также журналисты и туроператоры

Фото: Татьяна Колегова

Регулярные рейсы на «Метеоре» запустят в 2024 году. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Ориентировочно стоимость билета в один конец составит 1,5 тыс. руб. Один «Метеор» вмещает 120 пассажиров

Фото: Татьяна Колегова

Делегацию на тестовом рейсе сопровождал министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов

Фото: Татьяна Колегова

«Метеор» производят в Республике Татарстан на заводе им. Горького. Судно построено по всем современным требованиям систем безопасности и экологичности

Фото: Татьяна Колегова

Внутри увеличено пространство между креслами, повышена шумоизоляция, есть оборудование для людей с ограниченными возможностями, а также имеется буфет и смотровая площадка

Фото: Татьяна Колегова

Скорость судна — 60 км/ч. Старые «Метеоры» не превышали скорость 55 км/ч

Фото: Татьяна Колегова

На тестовом рейсе также присутствовал председатель государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов (справа). В Сарапуле гостей встречала руководитель агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш (слева)

Фото: Юлия Бадаш, vk.com

В Сарапуле делегацию встретил глава города Виктор Шестаков

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Для журналистов и туроператоров был организован туристический маршрут по достопримечательностям Сарапула

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Купеческий город показали также и сопровождающим из Татарстана

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

В Сарапуле тестовый рейс встретили театрализованным шоу

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Юлия Бадаш сказала, что «Метеор» даст новый толчок для развития речного туризма и взаимодействия между регионами

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

По словам госпожи Бадаш, задача сегодняшнего дня — встретиться с туроператорами Татарстана и Удмуртии, чтобы сформировать туристический продукт, который в следующем году будет выпущен

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

Господин Иванов отметил, что Удмуртия имеет сильный положительный туристический имидж, с появлением межрегионального маршрута на «Метеоре» путешествия в Удмуртию станут еще более интересными и доступными

Фото: пресс-служба администрации Сарапула

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