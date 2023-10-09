Число пришвартовавшихся в Сарапуле теплоходов выросло на 63,5% в 2023 году

В Сарапуле в период действия речной навигации, который продлился со 2 мая по 7 октября, приняли 157 круизных теплоходов. Это на 63,5% больше показателя прошлого года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Благодаря речным круизам в Сарапул прибыло порядка 30 тыс. туристов.

Отмечается, что в 2021 году в Сарапуле пришвартовались 13 речных судов, в 2022 году — 96.

Как отметила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш, в общем турпотоке в Сарапуле в 2023 году каждый третий путешественник прибывает по реке. Речных туристов встречают современный причал, обновленная набережная и благоустроенная площадь, а экскурсоводы организуют насыщенную программу.

«В 2024 году мы ждем не только большего количества швартовок больших круизных теплоходов, но и запуска регулярного сообщения между Удмуртией и Татарстаном на скоростных "Метеорах", что, без сомнения, увеличит поток речных туристов в нашу республику»,— рассказала госпожа Бадаш.