В Башкирии за год дефицит кадров вырос в полтора раза

В сентябре в Башкирии на одну активную вакансию приходилось 3,5 активных резюме, это в полтора раза меньше, чем в годом ранее (5,2 резюме), сообщает пресс-служба hh.ru.

Самый большой дефицит наблюдался в сферах розничной торговли и автомобильного бизнеса, где на одну вакансию приходится по 1,5 активных резюме, а также рабочего персонала (2,3), продажи, обслуживания клиентов (2,4), транспорта, логистика, перевозки (2,5).

Заметнее всего за год ситуация изменилась в сферах розничной торговли, домашнего, обслуживающего персонала и административный персонал, где дефицит кадров вырос в два раза.

Майя Иванова

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