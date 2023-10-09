Молодого человека госпитализировали после ДТП с нетрезвым водителем в Удмуртии

В Сюмсинском районе Удмуртии на 32 км трассы, соединяющей поселок Ува и село Сюмси, произошла дорожная авария с пострадавшими. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 7 октября около 1:00 автомобиль Geely Emgrand, которым управлял нетрезвый 21-летний молодой человек, выехал в кювет и врезался в дерево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В результате дорожного происшествия 23-летний пассажир получил травмы. Ему потребовалась госпитализация.

В отношении нетрезвого водителя составили административные материалы по факту происшествия и нетрезвого вождения.