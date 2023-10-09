Кассация признала смерть оператора «Башнефть-Новойл» связанной с производством

Шестой кассационный суд общей юрисдикции в Самаре оставил в силе апелляционное определение Верховного суда Башкирии о признании гибели работницы «Башнефть-Новойл» (филиала АНК «Башнефть») связанной с исполнением ею обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Башкирии.

В апреле Верховный суд Башкирии счел законным предписание республиканской Гострудинспекции о признании смерти работницы предприятия связанной с производством, поддержав решение Орджоникидзевского районного суда Уфы от 29 ноября 2022 года.

52-летняя старший товарный оператор «Башнефть-Новойл» скончалась в помещении операторной установки в январе 2021 года. Женщине стало плохо из-за ишемической болезни сердца, осложнившейся развитием острой коронарной недостаточности, поэтому комиссия по расследованию несчастного случая большинством голосов не признала его связанным с производством.

Гострудинспекция не согласилась с этими выводами, так как за полтора месяца до произошедшего пострадавшая проходила периодический медосмотр в больнице №18 Уфы, но заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к работе не было дано из-за необходимости консультации кардиолога после проведенной ЭКГ. По требованиям трудового законодательства, работодатель не имел права допустить сотрудницу к работе без медосмотра.

Майя Иванова

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