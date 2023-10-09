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Трое жителей Краснодара осуждены за обналичивание средств

Прикубанский районный суд Краснодара приговорил Александра Карповича, а также Сергея и Александра Цыплаковых к трем годам принудительных работ каждого с удержанием в доход государства 15% заработка, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Злоумышленники причастны к схеме обналичивания денежных средств, через которую прошли 192 млн руб.

Противоправную деятельность подсудимых выявили сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Группа действовала с января 2019 года по декабрь 2020 года, личность организатора нелегальной схемы пока не установлена. Суд признал, что злоумышленники регистрировали подконтрольных им лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, которые на самом деле не вели хозяйственной деятельности. Затем участники группировки находили клиентов из числа руководителей различных компаний, которые намеревались нелегально перевести денежные средства из безналичного оборота в наличный. Средства переводились на подконтрольные злоумышленникам счета, обналичивались и возвращались клиентам, при этом участники группировки получили в виде вознаграждения в общей сложности 23 млн руб.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину.

Анна Перова, Краснодар

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