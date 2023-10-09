Волгоградская область превысила план по сбору зерновых на 18 процентов

На оперативном совещании в Правительстве Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров поделился промежуточными итогами уборочной компании в регионе, сообщила пресс-служба администрации субъекта РФ.

Господин Бочаров уточнил, что сегодня собрали 5,9 млн т зерновых. «Задачи, поставленные Правительством РФ, выполнены на 118%», — уточнил чиновник. Всего в этом году в регионе планируют собрать больше 6 млн т зерновых и по 1 млн т — технических культур и овощей.

На данный момент в Волгоградской области озимыми засеяны 16,08 кв. км, что составляет 98% от плана.

Андрей Бочаров дал на совещании ряд поручений, среди которых: продолжение господдержки сельхозтоваропроизводителям, поощрение передовых хозяйств и специалистов.

Дарья Васенина

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