В Челябинске нелегальный ломбард оштрафован на 300 тыс. рублей

Прокуратура Центрального района Челябинска привлекла к административной ответственности нелегальный ломбард и его директора. Потребительские займы незаконно выдавало ООО «Гермес», сообщает прокуратура региона.

В ходе проверки установлено, что юридической лицо фактически работает ка ломбард, выдавая краткосрочные займы под залог имущества, однако не состоит в специальном государственном реестре ломбардов.

В отношении ООО «Гермес» и директора организации возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ (незаконное осуществление деятельности по предоставлению потребительских кредитов и займов). Мировой судья назначил юрлицу штраф в 300 тыс. руб., руководителю – 30 ты. Постановления вступили в законную силу.

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