Руководителя муниципального автопарка в Геленджике отстранили на год

В Геленджике исполняющего обязанности директора городского предприятия пассажирского автотранспортного обслуживания дисквалифицировали на год за нецелевое использование бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Во время проверки соблюдения предприятием бюджетного законодательства прокуратура Геленджика выявила нарушения. Мэрия Геленджика выделяла средства на обеспечение затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платежеспособности.

Прокуратура города возбудила дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств). Мировой суд признал и.о. директора муниципального унитарного предприятия виновным и дисквалифицировал его на один год.

Георгий Ефименко

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