Два предприятия Пензенской области выиграли гранты Фонда содействия инновациям

Импортозамещающие проекты пензенских бизнесменов отмечены Фондом содействия инновациям, сообщила пресс-служба министерства экономического развития и промышленности региона.

Речь идет об ООО «Аликом» и «Сурский комбинат технических сукон». Первая компания расположена в городе Заречный и производит автомобили специального назначения. «Благодаря финансированию в размере 25 млн рублей по конкурсу „Коммерциализация — Импортозамещение“ предприятие будет расширять производство инновационных распределителей сухих смесей», — говорится в релизе.

Комбинат получил грант 26,6 млн руб. на «расширение производства специальных технических сукон — аэрирующей ткани и ЦТК». Указанную сумму вложат в доработку основных характеристик продукции.

Дарья Васенина

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