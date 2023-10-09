Банду «обнальщиков» осудили в Краснодаре

Трое мужчин в Краснодаре предстали перед судом по обвинению в обналичивании денежных средств клиентов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Обнальщики» орудовали с 30 января 2019 года по конец 2020-го. Суд установил, что фигуранты действовали под руководством неустановленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Мужчины за вознаграждение обналичивали деньги своих клиентов. Для этого группа использовала счета подконтрольных им индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в разных субъектах РФ. Реальной финансовой деятельностью они не занимались. За почти два года работы подсудимые пропустили через подставные счета как минимум 192,3 млн руб. Подсудимые на этом заработали больше 23 млн руб. Только на Кубани фигуранты обналичили более 2,6 млн руб.

В отношении мужчин были возбуждены уголовные дела по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 (Незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Они полностью признали свою вину. Фигуранты будут в течение трех лет заниматься принудительными работами и отдавать государству 15% заработка.

Вячеслав Рыжков

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