Домашняя бесприютность

В прокате — фильм Митеша Кумара Пателя «Дом тысячи дверей» (Woman in the Maze). Настроение Михаила Трофименкова в процессе просмотра этого как бы мистического триллера колебалось между смертельной скукой и истерическим весельем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ужас, против которого вооружается Габби (Мередит Ван Кейк), в основном принимает форму захлопывающихся дверей

Фото: ПилотКино Ужас, против которого вооружается Габби (Мередит Ван Кейк), в основном принимает форму захлопывающихся дверей

Фото: ПилотКино

Не догадываясь о том, Митеш Кумар Патель в одном из эпизодов своего фильма буквально экранизировал прекрасный российский анекдот о «ясновидящей Антонине». Звонит ей, прочитав рекламное объявление, некий потенциальный клиент и вежливо осведомляется: «Простите, вы ясновидящая Антонина?» — «Да, Иван Петрович».— «Но я не Иван Петрович!» — «Я знаю».

Вот и в «Доме тысячи дверей» на агента по продаже недвижимости Габби (Мередит Ван Кейк) вдруг набрасывается какая-то сумасшедшая ведьма с воплями в жанре: «Габби, немедленно уезжай отсюда, а то развернутся врата ада!» На вопрос же, откуда ведьма знает имя героини, та получает резонный ответ: «Я же ясновидящая!»

«Отсюда», откуда Габби должна сматывать удочки,— это город Джером в округе Явапаи, что в штате Аризона. Как говорят, самый известный в Америке город-призрак. С этим, конечно, можно поспорить: кто не бывал в Детройте, напоминающем жертву атомной бомбардировки и войны уличных банд одновременно, о городах-призраках судить не может. Джерому же в каком-то смысле повезло. Да, сто с лишним лет назад он был крупным промышленным центром: на его рудниках добывали огромное количество не только меди, но и золота и серебра. Население насчитывало — тут источники расходятся — то ли пять, то ли все пятнадцать тысяч человек.

На 2016 год жителей осталось 455 душ. Души эти, впрочем, успешно монетизировали трагедию родного города. Посмотреть на его останки, включая здание бывшего общежития-борделя для рудников, украшенного восковыми манекенами секс-работниц былых времен, приезжает множество туристов. Надо полагать, после выхода в прокат «Дома тысячи дверей» их поголовье увеличится.

Однако, принимая во внимание прискорбную судьбу Джерома, выглядящего на экране вполне презентабельно, не совсем понятно, что там ловит Габби. Ну да, какому-то лендлорду надо срочно избавиться от земельных участков в силу нависающего над ним судебного преследования за финансовые фокусы. И виды там действительно замечательные. Да и пресловутый дом, в котором та самая тысяча дверей и который неосторожно арендовала на пару ночей Габби, выглядит что твой замок с витражами, а отнюдь не как остов былого великолепия.

Первая половина фильма внушает определенные надежды. Кажется, что Патель отчасти наследует эстетике и мистике Дэвида Линча времен «Диких сердцем» (1990). Вызывающе телесная, если не употреблять некорректное слово «сексапильная», Ван Кейк напоминает дикую сердцем Лулу. Запавший на нее с первого взгляда коллега Оуэн (Джои Хэйворт) в ковбойской шляпе, ставший Вергилием девушки по Джерому, тоже вполне вписался бы в линчевскую вселенную. Другое дело, что у Линча он — со своим белозубым открытым лицом — наверняка бы оказался психопатом, а у Пателя ведет себя вполне как рыцарь. И невозмутимо проглатывает отказ Габби от близости, мотивированный тем, что она якобы фригидна.

Когда же наступает пора пугать зрителей, Патель демонстрирует полную профессиональную дисквалификацию. Единственный источник страха, если не считать мутные ночные кошмары Габби, это то, что все двери в доме захлопываются и не выпускают ее на волю. Как и принято в современном кинематографе ужасов, девушка бродит по дому, периодически взвизгивая, подпрыгивая и вопя. А вокруг нее все хрюкает, гремит, швыряется ножами и прочей кухонной утварью. Вокруг же дома бегают, как ошалевшие веники, Оуэн и шериф Джессика Купер (Мисси Джейн), задаваясь неразрешимым вопросом, как им проникнуть в особняк. Джесси, размахивающей пистолетом, почему-то не приходит в голову просто разрядить его в замочную скважину. Но настоящие герои никогда не ищут простых путей. Не ищут — и не находят.

Невозможно не отметить печальный мультикультурализм фильма. Патель — второй за месяц американский режиссер индостанского происхождения, чей фильм ужасов оказался в отечественном прокате. Предшествовал ему Бишал Дутта с фильмом «Заклятие. Зло внутри», на фоне «Дома тысячи дверей» кажущимся почти что шедевром. Там, во всяком случае, была хотя бы одна замечательная деталь. Школьница, подвергшаяся дьявольскому заклятию древних индийских духов, таскала с собой демона, заключенного в литровую банку, что твой соленый огурчик. Патель же, презрев национальную демонологию, вторгается на территорию американских барабашек и предсказуемо им проигрывает.