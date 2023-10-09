В Челябинской области осудили двух военных, сбежавших со службы

Магнитогорский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военным, покинувшим места службы во время мобилизации. Оба получили реальные сроки лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.

Один из обвиняемых был призван на военную службы по мобилизации. Суд установил, что 18 ноября 2022 года, «желая отдохнуть, не имея на то уважительных причин, при отсутствии стечения тяжелых жизненных обстоятельств», он покинул полевой лагерь и уехал в Челябинск. Затем он постоянно менял место жительства. В конце июня мобилизованного задержали сотрудники ОМВД России по Нагайбакскому району.

Суд признал рядового виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы, совершенные в период мобилизации) и приговорил к пяти годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Обвиняемым по второму уголовному делу был военнослужащий по контракту. Он без уважительной причины покинул место службы 17 апреля этого года и отправился к себе домой. 15 мая он сам вернулся в воинскую часть. Ему назначено наказание в виде двух лет в колонии-поселении.

Приговоры не вступили в законную силу.

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