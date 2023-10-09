Лучший сотрудник специальных подразделений МЧС России охраняет Нововоронежскую АЭС

В МЧС России подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший сотрудник специальных подразделений Федеральной противопожарной службы». В этом году победителем стал старший инструктор специальной пожарно-спасательной части №14 (СПСЧ-14) Роман Шарков. Подразделение обеспечивает охрану особо важного объекта - Нововоронежской АЭС.

Фото: Роман Пышкин, пресс-служба НВ АЭС

Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходил в несколько этапов. Сначала Роман стал лучшим среди 20 коллег в своей пожарно-спасательной части, а затем - среди победителей 40 специальных подразделений Воронежской области. На заключительном этапе центральная комиссия МЧС России подвела итоги, оценив уровень физической и теоретической подготовки участников конкурса из всех субъектов РФ.

Спасатель из Нововоронежа показал лучший совокупный результат в конкурсных испытаниях; по подъёму по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, подтягиванию на перекладине, преодолению полосы препятствий, челночному бегу и кроссе на три километра. Комиссия конкурса также отметила теоретические знания участника. Конкурсанты отвечали на вопросы, касающиеся тактической, технической и медицинской подготовки, газодымозащитной службы, охраны труда. Победитель признался, что долго и серьёзно готовился, а стать лучшим было нелегко, учитывая высокий уровень мастерства участников.

«С детства хотел тушить пожары, поэтому после службы в армии сразу сделал для себя выбор. Это ещё и ответственность. У меня в отделении четыре бойца и водитель. Я, как командир, контролирую их работу: посадку в автомобиль, как ребята одеты и укомплектованы, их психологическое состояние. В задымленной зоне иду с ними и слежу за каждым. Самое главное - чтобы все вернулись с задания живыми и здоровыми», - рассказывает победитель конкурса, старший инструктор СПСЧ-14 Роман Шарков.

В СПСЧ-14 Роман Шарков служит с 2012 года, женат, воспитывает двух сыновей. За положительную динамику в решении служебных задач награждён медалью «За отличие в службе» III степени и нагрудным знаком «За заслуги». Первое место в смотре-конкурсе сделало его победителем в одной из номинаций Всероссийского фестиваля МЧС «Созвездие мужества»*.