Лучший сотрудник специальных подразделений МЧС России охраняет Нововоронежскую АЭС
В МЧС России подвели итоги смотра-конкурса на звание «Лучший сотрудник специальных подразделений Федеральной противопожарной службы». В этом году победителем стал старший инструктор специальной пожарно-спасательной части №14 (СПСЧ-14) Роман Шарков. Подразделение обеспечивает охрану особо важного объекта - Нововоронежской АЭС.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства проходил в несколько этапов. Сначала Роман стал лучшим среди 20 коллег в своей пожарно-спасательной части, а затем - среди победителей 40 специальных подразделений Воронежской области. На заключительном этапе центральная комиссия МЧС России подвела итоги, оценив уровень физической и теоретической подготовки участников конкурса из всех субъектов РФ.
Спасатель из Нововоронежа показал лучший совокупный результат в конкурсных испытаниях; по подъёму по штурмовой лестнице на 4-й этаж учебной башни, подтягиванию на перекладине, преодолению полосы препятствий, челночному бегу и кроссе на три километра. Комиссия конкурса также отметила теоретические знания участника. Конкурсанты отвечали на вопросы, касающиеся тактической, технической и медицинской подготовки, газодымозащитной службы, охраны труда. Победитель признался, что долго и серьёзно готовился, а стать лучшим было нелегко, учитывая высокий уровень мастерства участников.
«С детства хотел тушить пожары, поэтому после службы в армии сразу сделал для себя выбор. Это ещё и ответственность. У меня в отделении четыре бойца и водитель. Я, как командир, контролирую их работу: посадку в автомобиль, как ребята одеты и укомплектованы, их психологическое состояние. В задымленной зоне иду с ними и слежу за каждым. Самое главное - чтобы все вернулись с задания живыми и здоровыми», - рассказывает победитель конкурса, старший инструктор СПСЧ-14 Роман Шарков.
В СПСЧ-14 Роман Шарков служит с 2012 года, женат, воспитывает двух сыновей. За положительную динамику в решении служебных задач награждён медалью «За отличие в службе» III степени и нагрудным знаком «За заслуги». Первое место в смотре-конкурсе сделало его победителем в одной из номинаций Всероссийского фестиваля МЧС «Созвездие мужества»*.
Справка. «Созвездие мужества» - ежегодный Всероссийский фестиваль Министерства чрезвычайных ситуаций России. За 15 лет фестиваль стал самым масштабным общественным мероприятием Министерства. Выбор лучших идет по многим направлениям как среди сотрудников МЧС («Лучший спасатель», «Лучший кинолог», «Лучший водолаз» и др.), работников других ведомств и организаций, средств массовой информации, так и среди простых граждан, которые проявили мужество в экстренной ситуации.