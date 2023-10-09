В Краснодарском крае стали на 16,5% чаще расплачиваться картами

За полгода в Краснодарском крае граждане больше 819 млн раз расплатились картой за покупки. Это на 16,5% чаще, чем за аналогичный период прошлого года. Как сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России, за первое полугодие 2023 года в крае объем безналичных операций превысил 667 млрд руб., что на 20,4% больше прошлогодних показателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев сообщил, что 81% держателей карт пользуются ими для оплаты товаров, работ и услуг. Большинство опрошенных граждан снимают деньги только на тот случай, если безналичная оплата по каким-то причинам может быть недоступна. Статистика показала, что с января по июнь текущего года доля безналичных расчетов составила почти 95% от всего числа операций с использованием банковских карт.

По данным на 1 июля, на Кубани функционирует почти 215 тыс. банкоматов и электронных терминалов. Их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 8%. Почти весь общественный транспорт в крае оснащен терминалами для безналичной оплаты.

Вячеслав Рыжков

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