Водителя, сбившего насмерть рыбака в палатке, приговорили к исправительным работам

Купинсйкий райсуд вынес приговор Павлу Размыслову, которого обвиняют в смерти рыбака в результате ДТП. Его признали виновным по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание лишение свободы на два года).

Авария произошла 11 декабря 2022 года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Toyota Rav 4,не справился с управлением и врезался в палатку. Фигурант передвигался по покрытой льдом поверхности озера Большие Чаны со скоростью не ниже 70 км/ч. Отмечается, что на этой территории находилось множество людей, которые занимались подледной рыбной рыбалкой.

Суд назначил Павлу Размыслову исправительные работы сроком на 10 месяцев с удержанием в доход государства 10% из заработной платы.Также его обязали выплатить 4,4 млн руб. в качестве морального вреда стороне потерпевшего.

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Александр Киселев