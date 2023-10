Росатом консолидировал 100% долей управляющей компании основного поставщика СМЗ

Госкорпорация «Росатом» стала единственным владельцем ООО «Фин-Проект», которое контролируется Ловозерским горно-обогатительным комбинатом (Мурманская область). Как следует из информации «СПАРК-Интерфакс», с 6 октября Росимущество передало госкорпорации 25,03% долей. Таким образом, Росатом стал единственным владельцем ООО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Контрольный пакет долей «Фин-Проекта» (74,97%) Росатом получил в мае 2023 года. Этому предшествовало решение арбитражного суда, признавшего недействительными сделки, в результате которых контроль над предприятием получили зарубежные компании.

Ловозерский горно-обогатительный комбинат — единственный поставщик редкометалльного сырья для СМЗ. Ранее управляющее им ООО «Фин-Проект» принадлежало Игорю Пестрикову, Сергею Кирпичеву и подконтрольным им кипрским Slontecco Investments Ltd, Vojiesko Holdings Ltd и Fullcircle Facilities Management Ltd. В 2022 году Росимущество получило в собственность 74,97% долей «Фин-проекта», распределявшихся между иностранными компаниями — ФАС через суд добилась признания недействительными сделок, по которым офшоры приобрели эти доли в 2014 году.