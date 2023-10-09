SuperJob: 79% нижегородцев одобрили высокие штрафы пьяным водителям самокатов

Подавляющее большинство нижегородцев (79%) поддержали введение высоких штрафов за вождение самокатов и велосипедов в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные публикует портал SuperJob на основании данных собственного опроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Женщины активнее мужчин поддерживают введение штрафных санкций — 86% против 73%. Против этой инициативы высказались 11%.

Ранее Совет Федерации разработал законопроект, по которому за езду на самокатах и велосипедах в нетрезвом состоянии предлагается наказывать штрафами от 20 до 30 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в конце сентября в Дзержинске местный житель был арестован на 10 суток за вождение электросамоката в пьяном виде. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. За повторное нарушение возбуждено уголовное дело.

Андрей Репин