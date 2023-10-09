Новосибирская область стала лидером по числу люксовых авто среди регионов Сибири

Новосибирская область заняла первое место по количеству автомобилей, стоимость которых превышает 10 млн руб. За год количество люксовых машин в регионе выросло на 25,6% - до 334 единиц, сообщает в своем исследование FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

На втором месте среди регионов Сибири находится Красноярский край, где приобретено 238 автомобилей дороже 10 млн руб. Также в тройке лидеров по этому показателю - Иркутская область (260 машин).

Меньше всего люксовых авто находится в Алтайском крае (12 машин) и Хакасии (12 машин), а также в Тыве (2 машины).

Всего за прошлый год количество люксовых авто в России увеличилось на 15% до 19,8 тыс. Лидерами в стране по числу дорогих авто стали Москва (8,1 тыс. машин), Санкт-Петербурга (2 тыс.машин), Московская области (1,5 тыс. машин) и Краснодарский край (903 машины).

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Александр Киселев