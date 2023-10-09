Полиция Краснодара ищет пристававшего к детям мигранта

Краснодарские полицейские проводят проверку по факту сообщения из соцсетей о пристававшем к детям мужчине. Инцидент произошел на одной из детских площадок города, рассказали в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сообщается, что мигрант на детской площадке приставал к детям с «непонятными предложениями». По словам очевидцев, мужчина предлагал девочке-подростку покататься на пони и даже заплатить за нее, но та отказалась. Утверждается, что приезжий подходил ко многим детям на площадке, а кого-то даже трогал.

Сейчас краснодарские полицейские устанавливают личность мужчины. Его действиям будет дана правовая оценка.

Вячеслав Рыжков

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