В Сочи спасли заблудившуюся в лесу женщину

Спасатели в Сочи вывели из леса заблудившуюся женщину. О проведенной операции рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Туристка обратилась к спасателям вечером накануне, когда поняла, что не может определить свое местонахождение. Однако женщина смогла описать свой примерный маршрут: из села Верхнеармянская Хобза она двигалась в сторону Солох-Аула по грунтовой дороге.

38-летняя приезжая приехала из Тверской области. Она потерялась после того, как встретила в лесу коров и, испугавшись, решила обойти их, после чего потеряла дорогу. Спустя некоторое время женщина обнаружила в лесу заброшенную базу отдыха и переночевала в ней, а утром туристку нашли спасатели.

Вячеслав Рыжков

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