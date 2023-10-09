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Коммерсантъ FM
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Банк Израиля продаст до $30 млрд для поддержания рынков

Банк Израиля объявил, что продаст до $30 млрд в иностранных валютах на открытом рынке, чтобы поддержать национальную валюту и рынки в условиях войны. Это первый случай продажи Центральным банком Израиля валютных резервов. Как отмечается в заявлении банка, которое цитирует агентство Reuters, «банк будет работать на рынке в предстоящий период для сдерживания волатильности курса обмена шекеля и обеспечения необходимой ликвидности для дальнейшего нормального функционирования рынков».

Решению Банка Израиля предшествовало падение шекеля более чем на 2% до самого низкого уровня за последние семь с половиной лет. При этом еще до начала войны шекель уже был довольно слаб: с начала этого года он подешевел на 10% по отношению к американскому доллару. Валютные резервы Израиля, которые он никогда не продавал, оцениваются в более чем $200 млрд.

По оценкам экспертов, экономика Израиля справится с ситуацией. Как отметил в интервью CNBC бывший заместитель главы Банка Израиля Зви Экштейн, «израильская экономика очень сильная, и если не будет прямого физического нападения со стороны Ирана, то, вполне вероятно, Израиль будет экономически полноценно функционировать через неделю-другую». По словам эксперта, шекель «несколько девальвируется, поскольку и израильтяне, и иностранцы сократят вложения в Израиль с учетом рисков для экономики».

Алена Миклашевская

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