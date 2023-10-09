Глазов и 17 районов Удмуртии полностью зашли в отопительный период

В Удмуртии среди город первым в отопительный период зашел Глазов, где теплом обеспечили теплом все школы, больницы, детские сады и жилые дома. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, на 99,9% в отопительном периоде Воткинск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Кроме того, на 100% выполнили программу запуска тепла 17 районов республики. В их числе Алнашский, Глазовский, Граховский, Дебесский, Игринский, Каракулинский, Кезский, Кизнерский, Киясовский, М.Пургинский, Можгинский, Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Юкаменский и Якшур-Бодьинский районы.

По словам министра строительства Удмуртии Ришата Ибрагимова, отсчет холодной пятидневки начался 7 октября со среднесуточной температурой воздуха +8 °С. Таким образом, к 12 октября все соцобъекты и жилые дома в Удмуртии должны быть с теплом.