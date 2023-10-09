Глава Саратова назначила начало отопсезона на 11 октября

Отопительный сезон в Саратове начнется 11 октября. Об этом в своем Telegram-канале рассказала глава городской администрации Лада Мокроусова.

Решение чиновница обосновала прогнозами синоптиков и запросами горожан.

Госпожа Мокроусова напомнила, что на прошлой неделе тепло подали в 60 объектов социальной инфраструктуры.

Теперь заместителю главы города по ЖКХ Максиму Сиденко поручено следить за запуском отопления, реагировать на возникновение повреждений и обращениями граждан.

Никита Маркелов

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