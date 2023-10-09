Татарстан не вошел в десятку самых благополучных регионов страны
Татарстан оказался на 12-й строчке в рейтинге самых благополучных регионов страны. Исследование провели специалисты «РИА Новости».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Составители рейтинга при его формировании учитывали отношение средних доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также среднюю сумму вкладов и других привлеченных денег физических лиц в банках на одного россиянина. Кроме того, учитывалась доля жителей с доходами ниже границы бедности и число людей, которые могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку.