Татарстан не вошел в десятку самых благополучных регионов страны

Татарстан оказался на 12-й строчке в рейтинге самых благополучных регионов страны. Исследование провели специалисты «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Составители рейтинга при его формировании учитывали отношение средних доходов жителей к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, а также среднюю сумму вкладов и других привлеченных денег физических лиц в банках на одного россиянина. Кроме того, учитывалась доля жителей с доходами ниже границы бедности и число людей, которые могут позволить себе приобрести жилье в ипотеку.

"Ъ-Казань"