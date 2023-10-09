Жительница Дзержинска осталась без квартиры из-за телефонных мошенников

В Дзержинске местная жительница поддалась на уговоры телефонных мошенников и осталась без квартиры, сообщает региональное ГУВД. По данным полиции, 8 сентября на сотовый телефон женщине поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка.

Он рассказал женщине о том, что по ее банковскому счету проходят «сомнительные операции» и предложил перевести деньги на безопасные счета. Поддавшись на уговоры, женщина продала квартиру за 2,25 млн руб., взяла кредит в банке на сумму 1,35 млн руб. Все полученные деньги через терминал женщина перевела на три разных счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Женщина призналась сотрудникам полиции, что знала о подобных способах обмана из СМИ, но не верила, что сама станет жертвой аферистов.

Андрей Репин