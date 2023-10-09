Появилась осенняя коллекция Anna Pekun

Осенняя коллекция Anna Pekun, российского бренда одежды из Санкт-Петербурга, задумана в концепте нескучной базы. Так, функциональная основа в виде классических костюмов, платьев миди, рубашек, пальто и юбок замиксована с эффектными цветовыми комбинациями и трендовыми акцентами. Важным элементом в разработке коллекций является использование дизайнером качественных материалов: в приоритете износостойкие ткани, которые продлевают процесс носки, что таким образом снижает уровень модного потребления.

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