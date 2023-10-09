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Коммерсантъ FM
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В Иркутске суд изъял у предпринимателя в доход государства более 15 тонн нефрита

Октябрьский районный суд Иркутска изъял у местного предпринимателя в доход государства более 15 тонн нефрита. Как сообщает пресс-служба ведомства, вердикту предшествовала прокурорская проверка исполнения законодательства об обороте драгоценных металлов и камней. Решение суда не вступило в законную силу.

Фото: Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска

Фото: Прокуратура Октябрьского района г. Иркутска

«Руководитель коммерческой организации, занятой в сфере добычи полезных ископаемых, незаконно хранил во дворе частного дома нефрита общим весом более 15 тонн. При этом мужчина не смог предоставить документы, подтверждающие законность добычи и оборота полудрагоценных камней»,— отмечается в сообщении прокуратуры.

Уточняется также, что в соответствии с требованиями закона недра в границах территории России, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью. На этом основании в суд было направлено заявление о признании обнаруженного нефрита бесхозяйным и обращении его в доход государства.

Влад Никифоров, Иркутск

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