Число посетителей Казанского кремля выросло в 2023 году на 15%

За восемь месяцев этого года в Казанском кремле побывали 3,3 млн человек. Это на 15% больше, чем годом ранее. Об этом в ходе делового понедельника сказала глава комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

По ее словам, выросло количество посетителей и других популярных достопримечательностей города. В частности, музей чак-чака посетили более 33,5 тыс. человек, что почти на 20% больше, чем годом ранее. А в музее «Городская панорама» за январь–август побывали свыше 45 тыс. человек, что на 11% больше, чем год назад.

"Ъ-Казань"