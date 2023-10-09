В Казани площадь убираемой территории увеличилась на 500 тысяч квадратных метров

Площадь убираемой дорожной территории в Казани в этом году увеличилась более чем на 500 тыс. кв. м. Об этом в ходе делового понедельника сказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Это связано с вводом в эксплуатацию новых участков дорог, а также реконструкцией и строительством тротуаров»,— отметил господин Куляжев.

Он добавил, что площадь убираемой в Казани территории в настоящее время составляет 22 млн кв. м, в том числе 4 млн кв. м тротуаров.

"Ъ-Казань"