В Казани площадь убираемой территории увеличилась на 500 тысяч квадратных метров
Площадь убираемой дорожной территории в Казани в этом году увеличилась более чем на 500 тыс. кв. м. Об этом в ходе делового понедельника сказал замруководителя исполкома Игорь Куляжев.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
«Это связано с вводом в эксплуатацию новых участков дорог, а также реконструкцией и строительством тротуаров»,— отметил господин Куляжев.
Он добавил, что площадь убираемой в Казани территории в настоящее время составляет 22 млн кв. м, в том числе 4 млн кв. м тротуаров.