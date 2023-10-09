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Три сухогруза столкнулись в Ростовской области на реке Дон

В акватории реки Дон у хутора Узяк в Ростовской области сухогруз «Сормовский 3067» сорвался с якоря и столкнулся с двумя рядом стоящими судами, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на экстренные службы региона.

В результате происшествия сухогруз «Викинг» сел на мель, а сухогруз «Сормовский 3067» намотал на винт якорную цепь судна «Нефтерудовоз 52 М».

«Погибших и пострадавших в результате происшествия нет»,— цитирует информагентство свой источник.

Отмечается, что существенных механических повреждений суда не получили, разлива топлива не произошло.

Анастасия Назарова

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