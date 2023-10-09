В Самаре выставили на продажу санаторий «Космос»

В Самаре выставили на продажу санаторий-профилакторий «Космос», входящий в структуру одноименного лечебно-оздоровительного центра, принадлежащего РКЦ «Прогресс». Соответствующая информация размещена на официальном сайте Российского дома аукционов.

Общая площадь санатория, расположенного в поселке Прибрежный Красноглинского района Самары, составляет 6,5 тыс. кв. м. В шаговой доступности находится железнодорожная станция Задельная.

В настоящее время санаторий не работает, однако ведется обслуживание сетей, территории и объектов недвижимости. Все имущество охраняется. В санатории имеются 43 номера, рассчитанные на 70 гостей.

Торги пройдут 8 ноября 2023 года. Начальная цена лота составляет 214 млн руб.

Андрей Сазонов