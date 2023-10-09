Азат Бадранов награжден медалью Шаймуратова

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил медаль генерала Шаймуратова первому вице-премьеру правительства Азату Бадранову, который в начале ноября 2022 года отправился в зону СВО.

Указ «О медали Шаймуратова» был утвержден в мае. Радий Хабиров сообщил, что господину Бадранову вручена награда «под номером один».

Азат Бадранов в свою очередь вручил главе региона инсталляцию «От войны к миру», созданную из трофейного автомата и каски. По словам чиновника, созданная донецким мастером Виктором Михалевым скульптура символизирует «всю боль Донбасса и надежды нашей страны».

Наталья Балыкова

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