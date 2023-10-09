Численность коми-пермяков в России за десять лет уменьшилась почти на 41%

По итогам переписи населения 2020 года, в России сократилась численность коми-пермяков. Об этом свидетельствует статистика, приведенная министерством по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края.

Согласно данным, в 2010 году в России проживало 94,4 тыс. коми-пермяков, в 2020 году показатель составил 55,7 тыс. человек. Численность народа сократилась почти на 41%.

В Пермском крае сейчас проживают 50,1 тыс. коми-пермяков, из них 41,9 тыс. человек живут в Коми-Пермяцком округе. По данным Росстата, 69% коми-пермяков проживают в деревнях и селах.