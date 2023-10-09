Глава сельсовета из Башкирии подписал контракт с Минобороны

57-летний глава Таптыковского сельсовета Уфимского района Радик Самигуллин подписал контракт с Минобороны России для участия в СВО, сообщил «Башинформ».

«Силы Запада пытаются при помощи Украины растоптать историю нашей страны, стереть ее героическое прошлое. Но у него ничего не получится»,— пояснил информагенству господин Самигуллин.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе текущего года Радик Самигуллин был осужден на два года лишения свободы условно за незаконное начисление себе из бюджета материальной помощи в размере 1,6 млн руб. (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Также суд запретил ему занимать руководящие должности в органах госвласти и местного самоуправления в течение полутора лет.

Тот же суд удовлетворил и иск прокуратуры о прекращении полномочий чиновника в связи с утратой доверия.

Осужденный вину не признал.

Прокуратура Башкирии подала жалобу на приговор из-за его мягкости. Ее рассмотрят 31 октября в Верховном суде республики. Радик Самигуллин также намерен обжаловать приговор.

Венера Хисамова

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