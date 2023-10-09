«Третий трест» выкупит за 634 млн рублей участок «Башавтотранса» в Уфе

Уфимское ООО «Победа» получило право выкупить имущественный комплекс ГУП «Башавтотранс», расположенный за УХБК и ТРЦ «Иремель». Компания входит в группу «Третий трест», активы госпредприятия она получила за 634 млн руб.

Имущественный комплекс «Башавтотранса» был выставлен на торги в начале сентября в составе двух лотов.

В первый включили 37 объектов: складские здания, цеха, проходную, автомойку, здание АЗС, трансформаторную, котельную, ворота, подземные резервуары, а также различные сооружения. Аукцион с начальной ценой 316,5 млн руб. проводился на повышение с шагом 15,8 млн руб.

Во второй лот с начальной ценой 48,3 млн руб. вошли семь объектов: административное здание, ремонтный корпус, проходная, тамбур, ограждение и ворота. Аукцион проводился с шагом 2,4 млн руб.

Имущество, входящее в оба лота, расположено на землях населенных пунктов площадью около 4 га. Список реализуемого имущества был ранее утвержден «Башавтотрансом», на продажу получено разрешение республиканского министерства земельных и имущественных отношений.

Наталья Балыкова

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