Жительнице Нефтекамска предъявили обвинение в ненадлежащем уходе за детьми

Жительница Нефтекамска обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», это 31-летняя Яна Сагитова.

По версии дознания, с ноября 2022 года по май 2023 года мать троих девочек восьми, четырех и трех лет не занималась их воспитанием, содержанием и обучением, оставляла их одних дома без еды, вела аморальный образ жизни. К ней в квартиру постоянно приходили знакомые, которые в присутствии детей употребляли спиртное и наркотики.

Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ).

Сейчас дети находятся в детском доме.

Обвиняемая признала вину.

Уголовное дело направлено в мировой суд в Нефтекамске.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте